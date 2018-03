Para Jorge Wagner, caminho é à esquerda O setor esquerdo do Corinthians, que já serviu de referência para a mais recente aposta do técnico Carlos Alberto Parreira na Seleção Brasileira, continua sendo o ponto alto da equipe. Mesmo com a ausência do lateral Kléber, com o joelho machucado, os demais jogadores que atuam no setor não demonstram preocupação no que diz respeito às investidas de hoje, no Paraná, contra o Atlético. É o caso de Jorge Wagner, que tem plena confiança na marca registrada da equipe. Leia mais no Jornal da Tarde