Para jornal sueco, Ronaldinho é o melhor Ronaldinho Gaúcho, do Barcelona, é o melhor jogador do mundo na atualidade, segundo o jornal sueco "Aftonbladet", em matéria publicada nesta segunda-feira. O brasileiro supera os franceses Zinedine Zidane, do Real Madrid, e Thierry Henry, do Arsenal. Assim como os compatriotas Ronaldo e Roberto Carlos e o inglês David Beckham, todos do Real Madrid. "Fantástico driblador, passador e finalizador com as duas pernas", afirmou o diário. "Um artista efetivo que transmite uma experiência mágica para quem acompanha seus jogos." O jornal segue sua série de elogios, ao comparar o brasileiro com o astro inglês do Real Madrid. "Prometeram aos torcedores do Barcelona a contratação de Beckham, mas lhes deram algo melhor.?