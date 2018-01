Para Juninho, falta apoio da imprensa O Juninho Paulista optou por um desabafo contra a imprensa brasileira depois do empate de 1 a 1 entre Brasil e Peru, pelas eliminatórias da Copa do Mundo. "Já joguei lá fora e sei o quanto eles valorizam os jogadores da Seleção. Mas parece que aqui é diferente, vocês não estão dando a mesma força. Concordo que a Seleção não está no nível que todos queremos, mas era importante ter a colaboração de todos para que o time volte a mostrar um futebol compatível às tradições da Seleção".