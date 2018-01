Para Juvenal, Falcão é uma incógnita A vinda de Falcão, o "homem do presidente", Marcelo Portugal Gouvêa, não convence Juvenal Juvêncio, diretor de futebol do clube. Falcão, para ele, só é certeza como retorno de marketing. Para resolver a situação do meio-de-campo, ele continua procurando novos jogadores. "O Falcão vai lotar o Morumbi em sua estréia. Muita gente vai querer ver sua atuação, mas eu nem sei em que posição ele vai jogar, quanto menos se vai dar certo. Aliás, nem ele sabe se vai dar certo", diz Juvenal. Ele não garante nem a presença de Falcão na lista de jogadores inscritos para a Libertadores da América. "Não dá para falar se ele será inscrito. O Leão é que decidirá, mas isso depende muito do seu desempenho nos treinamentos." Falcão já declarou que não sabe se atuará na meia ou no ataque. E o São Paulo continua procurando meias e atacantes, o que prova a incerteza de seu sucesso. O meia Tcheco, que deixou o futebol árabe e descansa em Coritiba, pode ser o homem que impedirá o sucesso de Falcão no futebol de campo. O São Paulo tenta um acerto com ele, mas o Santos também está na briga. As novas contratações devem ser definidas a partir desta segunda-feira. Marcelo Portugal Gouvêa terá uma reunião com o atacante Luizão. O jogador também negocia com o Corinthians, contra quem tem uma pendência de R$ 8 milhões. Um acordo de R$ 3 milhões pode tirá-lo do São Paulo. Outro atacante que interessa ao São Paulo é Cláudio Pitbull. Ele tem reunião marcada na terça-feira com Paulo Odone, presidente do Grêmio, para tratar do valor de sua rescisão. O São Paulo gostaria de colocar jogadores como Júlio Santos e Souza na negociação, mas o Grêmio reluta em aceitar. Ainda nesta segunda-feira, o volante Mineiro, que completa 30 anos em agosto, assina contrato de dois anos com o São Paulo. Reativa a parceria com Leão, que o levou à Seleção Brasileira em 2001.