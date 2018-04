Para Kahn, amistoso não é revanche Ele está de volta, com seus cabelos espetados e sua cara de mau que já intimidou muitos atacantes, menos os brasileiros. Depois de ter a presença em dúvida, o goleiro Oliver Kahn está confirmado para o primeiro confronto entre Alemanha e Brasil após a decisão da Copa de 2002, quando a seleção de Carlos Alberto Parreira saiu campeã, mas o então capitão alemão levou o título de melhor jogador da competição. Kahn tenta escapar do que o mundo inteiro está classificando como uma revanche da final do Mundial. ?Falar de revanche é um absurdo. Só se poderá falar em revanche quando, dentro de dois anos, as equipes estejam de novo em uma final.? Mas o que o goleiro ? acusado de falhar no primeiro dos dois gols de Ronaldo na decisão da Copa ? não contava é com a falta de sintonia com o técnico Juergen Klinsmann, que até abriu mão do revezamento que vinha promovendo com Jens Lehmann para colocá-lo em campo. ?Se nada acontecer, Kahn deve jogar os 90 minutos. Este é o jogo dele?, disse o treinador. A vida de Kahn após a Copa do Mundo não tem sido das mais tranqüilas. Na vida pessoal, separou-se da mulher esse ano, depois que ela, grávida, descobriu seu relacionamento com uma garçonete de uma casa noturna de Munique. Aliás, o jogador nunca escondeu seu espírito ?baladeiro?, a ponto de dizer que seria mais fácil escrever sobre a vida noturna de Munique do que sua biografia. Na vida profissional, as coisas também não estão muito bem. Depois de ser multado pelo seu time, o Bayern de Munique, por escapadas noturnas durante um período de recuperação de contusão, o jogador passou alguns percalços. Seu desempenho em campo piorou e, este ano, já engoliu um frango histórico durante a Liga dos Campeões defendendo o Bayern contra o Real Madrid. Uma bola de longa distância de Roberto Carlos passou por baixo do corpo do goleiro para entrar no gol. O brasileiro comemorou o gol de empate do time madrilenho imitando galinha. Com tudo isso, o prestígio de Kahn na seleção alemã caiu ? até porque o time foi mal na Eurocopa. Além de ter perdido a faixa de capitão para o meia Ballack, o goleiro tem de dividir a posição de titular com Jens Lehmann, a quem detesta. Os dois quase nunca se falam. ?Respeitamos mutuamente nosso rendimento. Mais não é necessário.?