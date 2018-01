Para Kaká, agora só falta o título O gol contra o Juventus, último dos três marcados por ele no 6 a 0 de quinta-feira, foi muito bonito. Kaká o reviu várias vezes, mas importante mesmo, para ele, é o título do Paulista. E também de outros campeonatos. ?Estamos prontos para ser campeões. Nosso time está muito bem e temos todas as condições de ganhar um campeonato este ano?, disse ontem, quando era o jogador mais assediado no treinamento do São Paulo. ?O Reinaldo está voltando e o time vai ficar mais forte, mas acho errado as críticas para o Kléber, que está se esforçando muito. Ele não foge do jogo em nenhum momento.? Leia mais no Jornal da Tarde