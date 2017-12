Para Klinsmann, Alemanha não temerá jogo duro do Equador O treinador da seleção da Alemanha, Jürgen Klinsmann, revelou nesta segunda-feira, durante entrevista coletiva em Berlim, que a sua equipe não terá medo do jogo duro do Equador na partida desta terça, no Estádio Olímpico, que definirá quem será o primeiro colocado do grupo A da Copa do Mundo. Mesmo já classificado para as oitavas-de-final, o técnico garantiu que os jogadores entrarão em campo com a mesma disposição mostrada em outros jogos. "Temos observado as partidas do Equador e reparamos que eles entram sempre duro. Mas a gente está preparador para jogar fisicamente", disse Klinsmann, que teve o apoio do atacante Lucas Podolski. "Não tenho medo. Se eles sabem jogar duro, nós também. A gente sabe jogar com técnica, mas se precisar vamos jogar duro também", contou. O jogador, de 21 anos, ainda não marcou na Copa e, por isso, está sendo muito criticado na Alemanha. Até uma rádio fez uma sátira contra ele e sua família por causa de sua lentidão dentro de campo - Podolski já declarou que vai processar a rádio. "Basta marcar um gol para tudo isso acabar. Não entendo as críticas", afirmou o atacante, que se transferiu do pequeno Colônia, rebaixado para a Segunda Divisão alemã, para o atual bicampeão Bayern de Munique.