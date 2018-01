Para Kofi Annan, Copa da Alemanha é a melhor da história O secretário-geral da ONU ((Organização das Nações Unidas)), o ganês Kofi Annan, parabenizou nesta sexta-feira a Alemanha pela organização do Mundial de 2006. Os elogios foram feitos durante a cerimônia do lançamento oficial do Mundial de 2010, na África do Sul, realizada em Berlim. "É a melhor Copa da história. O governo e o povo alemão foram verdadeiros campeões, apesar de sua seleção não estar na final", disse. Para Annan, além da impecável organização do torneio, o futebol "uniu toda a nação alemã". "Hoje, o mundo inteiro tem consciência de que os alemães sabem falar a língua do futebol", ressaltou. O secretário-geral da ONU agradeceu publicamente ao presidente da Fifa, o suíço Joseph Blatter, e à entidade "por terem levado a Copa do Mundo à África do Sul".