Para Lampard e Gerrard, Inglaterra tem de ser mais rápida Dois dos principais jogadores da Inglaterra, Frank Lampard e Steven Gerrard, disseram neste domingo que a equipe tem de aumentar o ritmo de jogo e ser mais rápida se quiser surpreender seus próximos adversários ao longo da Copa. "A equipe pode e tem de melhorar", afirmou Lampard. "Acho que deveríamos ser mais rápidos com a condução da bola. Um dos problemas que tivemos no jogo contra Trinidad foi que eles estavam muito bem organizados e preparados para se deslocarem por todo o campo. Se não tocarmos a bola rapidamente contra equipes que jogam dessa maneira, a partida fica muito difícil". E ressaltou: "No futebol inglês, a bola se movimenta muito rapidamente, por isso eu acho que deveríamos tentar ser tão rápidos como somos na nossa Liga". Gerrard, seu companheiro de meio-campo, concorda. "Estamos satisfeitos com nossa colocação no grupo, mas temos que jogar melhor e mais rapidamente. Acredito que temos de começar a tocar a bola com mais velocidade, do contrário sempre vamos ter um monte de gente correndo atrás da bola, sem objetividade". Já classificada para as oitavas-de-final, com seis pontos em dois jogos, a Inglaterra enfrenta a Suécia, na próxima terça, para definir se será a primeira ou segunda colocada da chave. A Suécia, com quatro pontos, joga por um empate para se garantir na segunda fase do Mundial.