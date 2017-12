Para Lavolpe, torcida foi fundamental na vitória do México Depois de ter encontrado dificuldades na etapa inicial do confronto diante dos iranianos, a seleção do México garantiu a sua primeira vitória na Copa do Mundo, por 3 a 1, devido o apoio da torcida, segundo analise do treinador da equipe, o argentino Ricardo Lavolpe. "A multidão de mexicanos que foi ao estádio (Frankensatadion) nos motivou, e acredito que no segundo tempo o apoio deles foi uma das principais razões de nossa vitória", disse La Volpe. A presença dos fanáticos do selecionado mexicano pôde ser visivelmente notada quando o hino do país foi executado. Conforme Lavolpe, o seu time conseguiu o triunfo na etapa final quando começou a trabalhar mais o domínio de bola. "Estávamos muito nervosos no primeiro tempo, pois não é fácil para alguns jogadores estrear em uma Copa do Mundo. Mas no segundo tempo, fizemos jogadas em profundidade e chegamos com mais perigo ao gol iraniano. Tomara que no próximo confronto joguemos assim os 90 minutos e não apenas 45", avaliou. "Mas esse jogo já passou. Nós viemos para jogar três finais na primeira fase e já estamos pensando no segundo confronto, contra Angola (próximo sábado, em Hannover). Logo, só nos interessa a próxima partida", completou. O treinador também comentou sobre a saída do atacante Borgetti, que foi substituído por Fonseca devido a uma lesão. "Os médicos avaliaram que a contusão é leve, não chega a ser uma contratura."