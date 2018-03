Para Leão, a crise no Santos é passado O técnico Leão colocou fim à primeira grande crise com a diretoria santista nesses dois anos à frente do time. Nesta sexta-feira, depois do treino, ele concedeu entrevista coletiva e apresentou sua versão, não permitindo perguntas dos jornalistas. Depois de explicar a reunião que houve entre ele, o presidente Marcelo Teixeira, o vice Norberto Moreira e o diretor de futebol, Francisco Lopes, ele concluiu: "Quando um problema é resolvido, a gente esquece que ele existiu e, por isso, estamos de volta à nossa rotina". Sobre a reunião, Leão acha que ficou tudo solucionado. ?Nós colocamos tudo aquilo que sentíamos de positivo e de negativo e, nos 24 meses que estou aqui, nunca soprou uma brisa desagradável com esse tipo de problema. Foi a primeira vez que soprou - de fora para dentro - e, por isso, conversamos. Quando você conversa olhando para as pessoas, diz o que sente de coração e olha para a realidade, fica mais fácil que a verdade seja restabelecida". Com essas palavras, Leão procurou encerrar a crise aberta com o afastamento de Doni e Robgol, determinado pelo presidente Marcelo Teixeira e que não agradou ao técnico, responsável pela contratação dos dois. Esse assunto e o comentário de que "aqui (no Santos) tem dono" irritou Teixeira que pretendia demitir o técnico ainda no vestiário, depois da goleada de 5 a 0 sobre o Jorge Wilstermann. O dirigente foi contido e chamou Leão para a conversa realizada na quinta-feira. Sobre a situação dos dois atletas, Leão informou que eles irão continuar treinando até que surja um clube interessado na contratação. Ele se mostrava otimista em relação a isso, revelando que recebeu cinco ligações de times interessados nos atletas. Time - Se Leão foi curto na explicação sobre a crise que agitou o CT Rei Pelé na quinta-feira, falou normalmente sobre futebol. Ele informou que o goleiro Mateus, que havia sido emprestado ao Bragantino, foi chamado de volta e vai começar a treinar segunda-feira com o grupo, ocupando a vaga de Doni na lista de jogadores inscritos para a Libertadores. Já a de Robgol ficará com Leandro Machado, a última contratação santista. Jerri também não será relacionado e será substituído por um novo atleta, ainda não contratado. Leão revelou que espera ainda dois reforços: um zagueiro e um atacante.