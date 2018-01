Para Leão, chegou a hora de vencer O técnico Leão considerou que a derrota para a Portuguesa Santista na quarta-feira ocorreu "num péssimo momento". Isso porque o time vinha numa ascensão, tendo aplicado duas goleadas seguidas por 5 a 1, uma no América de Cali e outra na Inter de Limeira, e precisava de uma vitória contra o outro time da cidade para jogar amanhã sem se preocupar com a última rodada, quando seu time folgará. "Agora, temos que fazer a lição de casa, que é vencer o adversário", disse o treinador. Com esse tropeço, o Santos terá que vencer o São Paulo neste sábado para conquistar a vaga para a próxima fase. Vai enfrentar um adversário com a mesma motivação, pois o time que for derrotado estará fora do Paulista. Com um empate, o Santos poderá ainda reunir alguma chance de se classificar pelo índice técnico. Os jogadores do Santos estão conscientes da situação que o time ficou depois da derrota para a Portuguesa Santista, mas acham que o clássico será uma partida completamente diferente e o mau resultado na quarta-feira não irá interferir no desempenho da equipe. "Foi um acidente de percurso que deixou todo mundo chateado, mas agora vamos enfrentar o São Paulo na Vila Belmiro e as chances de vencer são grandes", disse o goleiro Júlio Sérgio. Ele entende que, se há uma sede de vingança por parte do tricolor ela se deve à desclassificação no Brasileiro e não pelo lance de Diego, que havia anteriormente comemorado um gol em cima do distintivo do São Paulo colocado no chão do Morumbi. "Aquilo já faz parte do passado, pois todos somos profissionais". Essa será a terceira vez que os dois times se enfrentam depois daquele incidente e Diego mostrava tranqüilidade: "se eles querem se vingar da desclassificação, nós queremos confirmá-la", disse ele. O volante e capitão Paulo Almeida espera um clima de revanche dentro de campo, mas revelou que seu time está preparado para enfrentar essa dificuldade a mais. "A disputa será grande e o jogo é decisivo porque o time que perder poderá estar fora da competição". Mudanças - O Santos não terá o goleiro Fábio Costa e o meia Elano para o clássico de amanhã. Júlio Sérgio será o goleiro enquanto o substituto de Elano deverá ser Fabiano. O treinador irá poupar o lateral-direito Reginaldo Araújo, que ainda não está bem tecnicamente e Michel, que se recuperou de contusão no tornozelo esquerdo, voltará à equipe. O zagueiro André Luís, que cumpriu suspensão automática, formará a dupla de zaga com Alex.