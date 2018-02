Para Leão, Corinthians já é o campeão Se alguém ainda tinha dúvidas de que o Corinthians será o campeão brasileiro, essa dúvida acabou após a última rodada. Essa, pelo menos, é a opinião do técnico Emerson Leão, do Palmeiras. Questionado se o rival palmeirense já pode ser considerado o dono do título brasileiro, Leão respondeu: ?Sim. O campeonato está decidido. O Corinthians tem capacidade de campeão, investimento de campeão, sorte de campeão e ajuda de campeão.? Com o termo ?ajuda?, Leão jura que não quis dizer que o clube vem sendo beneficiado pelas arbitragens. ?Ajuda de campeão é quando você é ajudado pela sua técnica para vencer duas partidas que tinha perdido. Ajuda de campeão você tem sem precisar pedir?, explicou o treinador, referindo-se aos jogos anulados que o Corinthians refez, após o escândalo da arbitragem. O técnico do Palmeiras ainda lembrou: ?Quem viu a partida contra o Paysandu percebeu que alguns erros aconteceram da arbitragem. Sem pedir e nem precisar, algumas vezes há uma ajuda de campeão para o Corinthians.? Para o goleiro Marcos, os corintianos também podem encomendar a faixa. ?Eu acho que (o campeonato) já tem campeão, sim. O Corinthians está com a taça na mão, com uma grande diferença de pontos sobre os outros times.?