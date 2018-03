Para Leão, Dida foi o melhor do jogo O titular no gol da seleção ainda é Rogério Ceni. Mas sob ameaça. Foi isso que se pôde extrair da entrevista do treinador Emerson Leão logo depois da vitória do Brasil por 2 a 0 sobre o Verdy Tokyo. Ele fez muitos elogios a Dida, que teve atuação segura, e disse esperar que o goleiro recupere a grande fase de 1999, quando chegou a ser apontado como o dono da posição, na seleção, quase que por unanimidade. Na época, defendeu vários pênaltis também pelo Corinthians, com o qual venceu o Mundial de Clubes. "A coisa que mais me agradou no jogo foi a atuação do Dida", destacou Leão, acrescentando que o goleiro do Milan recebeu atenção especial durante a primeira semana de treinos no Japão para a disputa da Copa das Confederações. "Muita gente que esqueceu dele voltou hoje, no Brasil, a acreditar e ter confiança no Dida", prosseguiu. Leão considerou proveitoso o amistoso contra o pior time do Japão e lamentou a falha nas finalizações, citando Anderson como exemplo negativo. Ele disse que o placar mais correto seria 4 a 1 ou 5 a 1, por causa também do volume de jogo do Brasil na segunda etapa. "Foi importante enfrentar a escola asiática", enfatizou. Sobre a ausência de público no Estádio Municipal de Tóquio, enumerou alguns fatores para justificá-la: a má divulgação do jogo, seu televisionamento direto para todo o Japão, a queda de qualidade na Liga Japonesa nos últimos anos e, finalmente, a divisão da Copa do Mundo com a Coréia do Sul, o que, segundo ele, abateu o ânimo dos japoneses. Para o atacante Washington, o melhor do Brasil no amistoso, sua atuação valeu pelo gol marcado logo no início do segundo tempo. "Estava muito cansado, não tive tempo de me adaptar ao fuso e entrei em campo com as pernas pesadas", disse. Ele atuou quarta-feira pela Ponte Preta, contra o Fortaleza, pela Copa do Brasil, quando marcou quatro gols. Viajou logo em seguida para o Japão e passou quase 30 horas num avião até se apresentar a Leão na sexta-feira. Chegou a treinar no mesmo dia e ainda hoje sentia a cabeça girando. "Para o jogo com Camarões (dia 31, a estréia do Brasil na Copa das Confederações), vou estar melhor." Carlos Miguel - Convocado para o lugar de Zé Roberto, cortado por contusão, o meia Carlos Miguel, do São Paulo, deve juntar-se ao grupo terça-feira, na cidade de Ibaraki, região central do Japão. "É um grande jogador, que pode atuar como meia-esquerda, volante ou lateral-esquerdo", disse Leão. Nike - Mais uma vez Leão não quis dar explicações sobre o motivo pelo qual teria calçado um tênis da Adidas, após o treino da equipe, na sexta-feira, no Estádio Municipal de Tóquio. Ele é obrigado, como técnico da seleção, a utilizar material da Nike, como consta do contrato da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) com a empresa fornecedora de materia esportivo. "Que contrato? Eu não tenho contrato nenhum", foi o que disse hoje. Antes, afirmara que devolvera o par de tênis Adidas a quem lhe presenteara. "Estava com dor no calcanhar e troquei de tênis, mas não adiantou nada e o entreguei de novo a quem me deu." A Nike comunicou à CBF o ocorrido e espera uma resposta da entidade, o que deve acontecer durante a semana, no Rio.