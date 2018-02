Para Leão, vitória é o sinal de uma mudança no Corinthians O técnico Emerson Leão soube reconhecer que o Corinthians não jogou bem diante do Bragantino, mas fez questão de exaltar o resultado. "Podemos dizer que foi uma vitória muito difícil, com muitos erros, com gol no final da partida, com um pênalti no estilo do Paulo Cesar (de Oliveira - o árbitro), mas que terminou com resultado positivo." Sobre o lance do pênalti - que deu origem ao gol de Alex Afonso para o Bragantino -, o zagueiro Marcus Vinicius também reclamou da arbitragem. ?Não posso mais encostar para marcar, assim é complicado", disse o autor do gol da vitória corintiana. ?Agradeço a Deus e dedico o gol à minha família. Ainda bem que consegui dar a volta por cima dentro do mesmo jogo." Acima até mesmo da vitória, para Leão, o time mostrou uma postura diferente dos últimos meses. "Esta foi uma vitória sofrida, suada, mas isto não quer dizer que podemos esquecer dos problemas. Todos os jogadores entraram em campo mordidos e discutindo, o que é bom, é o primeiro passo para uma mudança, pois mostra que estamos reagindo", disse o treinador, que não quis reclamou das instalações do Estádio Marcelo Stefani e das dificuldades de se jogar em Bragança Paulista. "Estamos num lugar complicado. A entrevista está sendo feita num lugar apertado, num corredor que leva ao vestiário. Além disto, enfrentamos um time determinado e que queria vencer. Jogar aqui em Bragança é sempre complicado", analisou Leão, que evitou falar sobre possíveis alterações na escalação para os próximos jogos. "Aqui no Corinthians vai jogar quem estiver com vontade. Quem correr nos treinamentos e nos jogos está escalado." O Corinthians volta a campo na próxima quarta-feira, quando enfrenta o Treze, no Estádio Ernani Sátiro, em Campina Grande (PB), pela Copa do Brasil. O time viaja nesta segunda-feira.