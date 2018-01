Para Levir, jogo contra o Palmeiras 'vale título' para o Atlético-MG

Vice-líder do Campeonato Brasileiro, com 36 pontos, o Atlético Mineiro não tem condições matemáticas de reassumir a ponta nesta 20ª rodada, mas quer usar o confronto diante do Palmeiras, domingo à noite, no Independência, para dar a volta por cima. Afinal, o time vem de quatro partidas sem derrota e vai enfrentar, em casa, um rival direto pelo título.

"Esse é o jogo valendo título. Não precisa nem pedir (a presença do torcedor), porque o torcedor tem comparecido. A torcida vai estar lá. O que temos que fazer é não dar chance para o torcedor ficar impaciente. Com o empurrão do torcedor, vai ficar mais fácil", comentou Levir, nesta quinta, em entrevista coletiva.

O treinador optou por fazer mistério e não revelar a equipe que levará a campo diante dos paulistas. Thiago Ribeiro volta de lesão e pode ser escalado no ataque, mas Levir prefere não contar qual será sua opção: Thiago, Dátolo ou Guilherme. "Ele vai para o jogo conosco no ônibus. Se ele vai entrar jogando? Não vamos falar a escalação."