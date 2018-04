Para Lopes, fugir do rebaixamento é meta do Atlético-PR O técnico Antônio Lopes admitiu no domingo, após a derrota por 2 a 1 para o Atlético-MG, que a meta do Atlético-PR é mesmo fugir do rebaixamento para a Série B. Com o resultado negativo, o clube manteve-se com 28 pontos, e ocupa a 14ª colocação na tabela.