Para Luca Toni, Itália está pronta para pegar a Alemanha Autor de dois gols na vitória por 3 a 0 sobre a Ucrânia, o atacante Luca Toni disse, nesta sexta-feira, que a seleção italiana está pronta para enfrentar a Alemanha nas semifinais da Copa do Mundo, na próxima terça-feira, às 16 horas (de Brasília), em Dortmund. "Estes gols foram muito importantes para mim e para minha equipe. Agora que venha a Alemanha nas semifinais. Temos jogado muito bem e estamos preparados para surpreendê-los", disse o jogador. "Estamos muito satisfeitos por temos alcançado a próxima rodada. Foi uma partida cheia de armadilhas, mas nós tivemos uma extraordinária performance. Agora esperamos um confronto muito difícil contra a Alemanha", acrescentou o lateral Zambrotta, autor do outro tento da "Azzurra". Já o treinador Marcello Lippi elogiou os dois gols do avante da Fiorentina. "Foi estranho ele (Toni) não ter marcado antes desse jogo. Agora temos que olhar adiante para a próxima partida". O comandante do selecionado italiano dedicou a vitória a Gianluca Pessoto, ex-jogador da seleção e gerente da Juventus - ele está com o estado de saúde agravado após cair de uma altura de 15 metros no edifício da sede da equipe de Turim. Após o triunfo sobre os ucranianos, os jogadores italianos estenderam uma bandeira com a frase "Querido Pessotto, estamos contigo". Lippi também aproveitou para mandar um recado para os germânicos. "Foi uma noite maravilhosa, estou muito satisfeito. Mas quem acredita que chegamos no ponto mais alto está equivocado. Agora tudo é possível para nós", comentou.