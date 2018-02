Para Luís Fabiano, foi vitória Luís Fabiano volta ao Brasil com um saldo positivo na seleção brasileira. O balanço de seus dois jogos como titular no time de Carlos Alberto Parreira foi animador. Não fez gol contra a Argentina, mas deixou a sua marca de artilheiro nesta madrugada, no empate por 1 a 1 diante do Chile, em Santiago. O gol, aos 15 minutos do primeiro tempo, foi marcado com Luís Fabiano em posição de impedimento. Nada muito escandaloso. Ainda assim, o atacante são-paulino confirmou suas qualidades na jogada. Deu a impressão de que pressentiu o passe de Kaká antes mesmo de o companheiro tocar na bola. E quando perdeu o ângulo diante do goleiro chileno, teve calma e instinto de atacante para erguer a cabeça, olhar o gol e bater cruzado. Foi o quarto na seleção brasileira. Antes, já tinha feito outros três em dois amistosos: um contra a Nigéria, dois contra a Hungria. O bom desempenho de Luís Fabiano também abre uma nova alternativa tática para a seleção brasileira. Com dois jogadores de área atuando no ataque - Luís Fabiano e Ronaldo - o time segurou os quatro zagueiros adversários em seu campo. Além disso, com Luís Fabiano sempre por perto, as atenções em cima de Ronaldo ficaram divididas. Luís Fabiano também provou ao treinador que é um jogador de esquema. Quando a seleção brasileira não tinha a posse de bola, ele não se omitiu na marcação. Acompanhava sempre o volante que saía com a bola dominada da defesa. Em algumas vezes, até abusou da vontade, parando a jogada com falta. Porém, nada que comprometesse o bom comportamento emocional. Apesar do bom desempenho do time - e do próprio Luís Fabiano no primeiro tempo - atacante saiu de campo querendo mais da seleção. ?O Brasil está jogando bem. Estamos encaixando alguns contra-ataques. Só está faltando acertar o último passe?. Quanto ao primeiro gol com a camisa da seleção brasileira, em jogos oficiais, preferiu a modéstia. ?É muito bom ajudar a seleção brasileira.? No começo do segundo tempo, quando o Chile começou a pressionar, Luís Fabiano não teve dúvida: jogou como se fosse um autêntico zagueiro. Nas jogadas de escanteio na área brasileira, cabeceou por duas vezes, antecipando-se aos companheiros de zaga, Juan e Roque Júnior. Ofensivamente, o segundo tempo também não foi nada mal. Luís Fabiano começou a se soltar a partir dos 20 minutos. Como a seleção demorava para levar a bola até o ataque, a alternativa foi buscar o jogo na intermediária. E de novo, Luís Fabiano soube como se virar. Poderia ter feito até o segundo gol numa arrancada pelo meio, aos 38 minutos. Depois de se livrar de dois adversários, bateu forte. Tapia pegou no reflexo. No rebote, a bola ainda se ofereceu para Roberto Carlos, mas o árbitro já apontava a posição ilegal do lateral. Apesar da boa atuação e do futuro praticamente assegurado na seleção brasileira - está cotadíssimo para jogar a Copa América, no Peru - Luís Fabiano não saiu totalmente feliz de Santiago. O empate do Chile no último minuto foi um castigo. ?Infelizmente, tomamos aquele gol no final. Mas pelo menos ainda somos os líderes nas Eliminatórias.?