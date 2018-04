Para Lula, queda do Corinthians provaria seriedade do futebol

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se disse triste com a situação do Corinthians no Campeonato Brasileiro, mas afirmou que se a equipe for rebaixada para a segunda divisão, será uma prova de que o futebol brasileiro é sério, ao contrário do que dizem alguns críticos. Veja também: Wilson vira a solução final para o ataque corintiano Classificação Calendário / Resultados Bate-pronto: quem cair não pode reclamar, pois falta futebol Vote: quais times vão cair para a Série B? Lula disse ter acompanhado a partida em que o Corinthians foi derrotado por 1 x 0 pelo Vasco na quarta-feira e que torceu por um empate, por ser corintiano em São Paulo e vascaíno no Rio. "O Vasco jogou sem querer o Corinthians para a boca do abismo. Vai ter que enfrentar o Grêmio em Porto Alegre e quem sabe ir para a segunda divisão. Isso é triste, mas de qualquer forma é alegre também, porque muita gente diz, de forma pejorativa, que o futebol brasileiro não é sério", disse Lula. A declaração foi feira na cerimônia de comemoração de 70 anos do Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional). Na solenidade, o samba também foi declarado patrimônio nacional. Apesar da derrota para o Vasco, o Corinthians ainda depende das próprias forças para escapar do rebaixamento, basta vencer o Grêmio fora de casa. Goiás e Paraná, que também lutam para escapar da última vaga para a Série B do Brasileiro, precisam vencer seus jogos e torcer por um tropeço da equipe de Parque São Jorge. Lula lembrou que outras equipes tradicionais como Botafogo, Fluminense, Grêmio, Palmeiras e Atlético Mineiro já estiveram na segunda divisão. "Se o Corinthians for rebaixado é triste, mas é bom porque significa que o futebol brasileiro age com seriedade. O Corinthians está colhendo o que plantou. Não plantou nada, não vai conquistar nada", disse o presidente, arrancando gargalhadas e aplausos da platéia. Lula ainda lamentou não ter conhecido o poeta Vinícius de Moraes. "Eu percebi que eu sou um homem infeliz quando eu assisti o filme sobre o Vinícius de Moraes. Não tinha amizade com o Vinícius e não fui convidado para aquela casa de porta aberta que ele tinha em Petrópolis, em que qualquer um podia entrar e tinha bebida esperando. Beber sem pagar", acrescentou o presidente arrancando novas gargalhadas da platéia.