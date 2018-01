Para Lula, Ronaldinho Gaúcho é mais completo que Messi Em entrevista a jornais argentinos, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que o atacante Ronaldinho, do Barcelona, é "mais completo" que seu colega argentino Lionel Messi, que marcou um golaço na semana passada ao driblar cinco adversários na vitória sobre o Getafe, por 5 a 2, pela Copa do Rei. "Acho que Ronaldinho é mais completo, porque tem mais idade", sustentou Lula em entrevista ao diário La Nación. "Esse menino argentino tem tempo para se transformar em um craque excepcional. Talvez, essa seja a diferença entre o bom jogador e o craque. Um craque é como Maradona, como Pelé, que jogam bem todas as partidas todos os anos. Não só de vez em quando", afirmou. Ronaldinho, criticado pela imprensa, perdeu a camisa 10 da seleção brasileiro nos últimos amistosos. Já Messi foi louvado depois do gol contra o Getafe, que lembrou o histórico gol de Maradona contra a Inglaterra, na Copa do Mundo de 1986. O comentário de Lula também foi repercutido pelo jornais Clarín e Página 12. Lula também contou aos diários que tem o "sonho" de ver uma seleção do Mercosul jogando contra os melhores do bloco europeu - ao que o chanceler Celso Amorim, que também estava presente na reunião, acrescentou: "Poderia ser pelos subsídios agrícolas".