Para Lula, Ronaldo e Adriano podem jogar Copa de 2010

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assumiu ares de comentarista na manhã desta terça-feira, ao falar a uma rádio do Rio de Janeiro durante pouco mais de meia hora sobre esporte, em especial o futebol. Lula disse que a convocação de Adriano e Ronaldo para a Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, depende dos dois atletas.

"Acho que até agora o Dunga está fazendo um trabalho sério. Mas depende dos jogadores botarem na cabeça que (a convocação) depende única e exclusivamente deles. Se eles estiverem bem, jogando o que sabem jogar, dificilmente um técnico vai deixar de convocar. Agora, se eles acharem que podem relaxar, que não precisam treinar e devam ser convocados pelo nome, se eu conheço a forma de trabalhar do Dunga, não serão convocados", disse o presidente, em entrevista à FM O Dia.

Lula elogiou a jogadora Marta, eleita a melhor do mundo, e a seleção feminina de futebol. "As meninas estão jogando melhor que os homens. É mais brilhante", comentou. "A Marta é estupenda. Se eu fosse presidente do Corinthians, contratava a Marta", afirmou o presidente, que é um corintiano fanático.

Para ele, os investimentos no futebol feminino ainda são tímidos porque não se formou até hoje a cultura de uma torcida de mulheres e crianças. O presidente disse que gostaria de ver os homens indo ao estádio em um dia da semana e, no dia seguinte, suas mulheres saindo de casa para torcer pelos times femininos.

Lula disse ainda que, vencida a disputa para o Rio ser sede da Olimpíada de 2016, o País deve se preparar para formar atletas competitivos e que vai cobrar de federações e confederações de esportes olímpicos metas a serem cumpridas nos próximos anos. O presidente afirmou que "a primeira medalha de ouro" obtida pelo Brasil será o Rio de Janeiro pacificado, sem violência.