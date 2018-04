Para Luxemburgo, derrota para o Flamengo 'não é um desastre'

O técnico Vanderlei Luxemburgo saiu em defesa da equipe do Santos após a derrota para o Flamengo, por 1 a 0, domingo, no Maracanã. Para ele, o resultado não pode ser considerado um desastre e afirmou que, apesar do revés, o time segue com boas chances de classificação para a Taça Libertadores da América. A duas rodadas do término do Campeonato Brasileiro, o clube da Vila Belmiro é o segundo colocado e vai enfrentar o Paraná, em Curitiba, e o Fluminense, em casa. Veja também Crônica do jogo: Flamengo 1 x 0 Santos "O Flamengo venceu com mérito. Criou menos que a gente, é verdade, mas pôs a bola na rede. E é isso que vale no futebol", declarou Luxemburgo, que achou que o Santos fez boa partida. "Não nos acovardamos e jogamos futebol. Não sentimos a pressão de atuar num Maracanã lotado." Para ele, a estratégia de escalar três volantes não foi errada. "O Flamengo entrou em campo com a mesma formação e venceu nos detalhes. O Santos não teve medo e jogou de igual para igual." O treinador enalteceu a força da torcida carioca, mas acha exagero afirmar que ela fez a diferença. "Torcida dá espetáculo, mas não entra em campo." Luxemburgo falou também sobre a sondagem que recebeu do Flamengo para comandar a equipe carioca no ano que vem. "A prioridade é do Santos. Mas, caso não dê certo, vou ouvir propostas", disse, completando que Joel Santana faz um belo trabalho à frente do clube da Gávea e merece ser mantido no cargo. "Temos que acabar com essa cultura do futebol brasileiro de trocar sempre de treinador."