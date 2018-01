Para maioria no Santos, empate foi ruim Os jogadores do Santos não gostaram do empate sem gols contra o Fortaleza, neste domingo. Para o zagueiro Altair, teve inclusive gosto de derrota. "Pelo volume de jogo, merecíamos a vitória. Estivemos praticamente em cima o tempo todo do Fortaleza, mas a bola não entrou. Agora, só nos resta trabalhar para a bola entrar contra o São Caetano no próximo jogo. A vida segue. Este jogo foi um empate com sabor de derrota", comentou o zagueiro santista. O meia Basílio, que entrou no segundo tempo, e criou boas jogadas para conclusões de Giovanni e Ricardinho, também considerou o empate um resultado ruim. "A nossa equipe procurou os gols, mas o Fortaleza não saiu de trás. Mesmo com eles jogando em casa, a gente procurou muito mais. Chegamos a criar duas oportunidades de gol". Para Basílio, daria para o Santos ter somado três pontos. "Acho que daria para gente ter feito um pouquinho mais e ter saído com a vitória", avaliou. Já o goleiro Mauro contrastou com os companheiros e gostou do resultado. "Fizemos uma grande partida. Pelas circunstâncias o Santos está de parabéns. Arrancamos um ponto aqui, a gente não perdeu. Vamos colocar a casa em ordem para que as vitórias venham novamente para o Santos."