Para Mano, é possível reverter vantagem para o Corinthians

A derrota do Corinthians não desanimou o técnico Mano Menezes para o segundo jogo das semifinais da Copa do Brasil, contra o Botafogo. Mesmo com quatro desfalques, o treinador acredita que o time alvinegro conseguirá reverter a desvantagem, uma vez que jogará ao lado de sua torcida, na próxima quarta-feira (a data pode ser alterada em virtude da Libertadores). Veja também: Após imbróglio por aumento salarial, Felipe muda de postura Corinthians sofre virada e perde para o Botafogo por 2 a 1 Mano para Luxemburgo: 'Peru de fora não dá opinião' Para o jogo em São Paulo, Mano não terá André Santos, Carlos Alberto, Lulinha e Fabinho. Douglas, que disputou a Copa do Brasil pelo São Caetano, não pôde ser inscrito. "É claro que tenho jogadores para a reposição", afirma o treinador. "Mas antes quero estudar as possibilidades, pois temos jogo no sábado." E a partida deste sábado será contra o ABC, no Rio Grande do Norte, pela Série B. Para não desgastar os jogadores, o técnico pode poupar alguns titulares. "Bem, quatro devem jogar [os que estão suspenso contra o Botafogo]. Com relação aos outro sete, vamos ver como eles se encontram e se estão em condições." Mano alertou os jogadores sobre o excesso de faltas no Rio. No entanto, a maior bronca foi para Lulinha, amarelado por atrasar a substituição. "Dei uma bronca ainda no banco de reservas. Não costumo fazer isso, mas o jogador tem de estar ciente de que está na casa do rival e que não pode fazer certas coisas." Para conseguir se classificar na Copa do Brasil, o Corinthians precisa vencer o Botafogo por 1 a 0. Se levar gol, terá de fazer dois de diferença. (colaborou Sílvio Barsetti, de O Estado de S. Paulo).