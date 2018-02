Para Maradona, Argentina não deveria liderar o Ranking Fifa

O argentino Diego Maradona criticou nesta sexta-feira o Ranking da Fifa e disse que a Argentina não deveria ser líder. Para o ex-jogador, a fórmula utilizada pela entidade para ranquear os clubes não possui coesão. "Dizem que somos os primeiros do ranking no pior momento de nossa história", contou o ex-jogador em entrevista ao Diário Olé. "Quando tínhamos de ser os primeiros, nos colocaram em quarto ou quinto. Mas agora que temos de ser quarto ou quinto, somos os líderes". A Argentina encerrou 2007 com 1.523 pontos, seguida pelo Brasil, que somou 1.502. A seleção brasileira ficou atrás mesmo tendo derrotado os argentinos na final da Copa América. Por sua vez, a Itália, campeã mundial em 2006, acabou em terceiro, com 1.498 pontos. Na quinta-feira, Maradona foi homenageado como "morador ilustre e jogador meritório do município da província de Buenos Aires", em cerimônia que contou com a participação do ex-presidente da Argentina Néstor Kirchner. O ex-capitão da Argentina se emocionou quando uma de suas filhas entregou a ele uma distinção no recinto de sessões do Conselho Deliberativo da localidade de Ezeiza, a cerca de 20 quilômetros da capital do país. "Conquistei muitos prêmios em minha carreira, mas nunca tinha recebido um de minha filha", declarou Maradona em meio a lágrimas. "Quando conquistava campeonatos, me entregavam prêmios e tomava drogas, não tinha consciência do que significavam os prêmios. Por isto, sinto que este é o maior prêmio da minha vida", declarou.