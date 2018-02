Para Maradona, o atacante Lionel Messi será seu sucessor O ex-jogador Diego Armando Maradona declarou, nesta sexta-feira, que o argentino Lionel Messi, do Barcelona, será o melhor jogador do mundo e que poderá ser seu sucessor como grande ídolo do futebol da Argentina. "Messi é o melhor jogador do mundo, junto de Ronaldinho. Vejo muitas características entre ele e eu. Se há alguém que pode ocupar o meu lugar no futebol argentino, seu nome é Lionel Messi", declarou Maradona. O ex-jogador continuou elogiando as qualidades do atacante do Barcelona e disse que ele é um exemplo de bom futebol. "Messi tem algo diferente de qualquer outro jogador. Ele dá um exemplo de bom futebol ao mundo".