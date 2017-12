Para Marcelinho, a história se repete A final da Copa do Brasil entre Corinthians e Grêmio, que começa a ser decidida domingo, em Porto Alegre, aumenta o otimismo de Marcelinho em ser novamente campeão: o meia vê muita coincidência entre a campanha do time do Parque São Jorge de 1995 com a atual. Há seis anos o time do Parque São Jorge ganhou a competição nacional exatamente na final contra o time gaúcho, e foi também campeão paulista, fato que pode se repetir agora. "Mas não é só isso. Até os jogos no interior nos levam a acreditar nas coisas positivas que podem acontecer novamente. Em 95 fomos campeões paulistas na final contra o Palmeiras, em Ribeirão Preto. ?Neste ano, começamos a ganhar o campeonato em Ribeirão Preto na vitória contra o Botafogo por 3 a 0", lembra Marcelinho, único jogador do elenco do Corinthians, que participou das duas conquistas do Corinthians há seis anos. Marcelinho, porém, está incomodado com um julgamento que deve ocorrer na comissão disciplinar da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) pela expulsão no empate sem gols contra o Atlético-PR, dia 17 de maio, no Pacaembu, pelas quartas-de-final. Ele foi expulso aos 20 minutos do jogo ao chutar o lateral-esquerdo Fabiano. O técnico Wanderley Luxemburgo ficou irritado com a atitude do meia e multou o jogador. Marcelinho acha que não vai dar em nada. "Não vou ficar fora da final", diz Marcelinho. "Já cumpri a suspensão automática, não sou reincidente na competição, portanto, minha situação é normal." Retrospectiva - Em 1995, o Corinthians ganhou primeiro a Copa do Brasil e depois foi campeão paulista. Ao contrário do que ocorre neste ano, em 95 a primeira partida da final contra o time gaúcho foi disputado no Morumbi, dia 14 de junho, uma quarta-feira. O Corinthians venceu por 2 a 1. Viola fez 1 a 0; Luís Carlos Goiano empatou, e Marcelinho, marcou o gol da vitória. Na segunda partida, dia 21 de junho, os gremistas disseram que Marcelinho iria "pipocar" no Olímpico. Mas o meia corintiano marcou o único gol da partida aos 27 minutos do segundo tempo. Quinze dias depois, o Corinthians ganhou a segunda competição da temporada diante do Palmeiras. No tempo normal, empate por 1 a 1. Na prorrogação, o time do Parque São Jorge venceu por 1 a 0, evitando que o arqui-rival fosse tricampeão paulista. "Foi uma grande atuação do time no semestre de 95", lembra Marcelinho. "E podemos repetir isso", diz o meia que não acha que o Corinthians terá mais vantagem pelo fato de fazer a segunda partida em São Paulo. "Vai depender do que o time conseguir no jogo em Porto Alegre", ressalta o meia. Quanto à partida contra Ponte Preta, cuja raiva do time adversário valeu ameaças e promessas de vingança contra o meia, Marcelinho disse que o resultado foi uma demonstração do amadurecimento da equipe paulista, que soube suportar a provocação do adversário na véspera da partida. Marcelinho, que seria um dos "caçados" em campo, atuou com objetividade, tocando a bola de primeira e se movimentando bastante.