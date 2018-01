Para Marcos, Corinthians é favorito A cena foi comovente. De um lado do campo, sozinho, Marcos comemorou a vitória palmeirense ajoelhado dentro da área. Do outro, os outros oito jogadores do Palmeiras que termiraram a partida se abraçaram como se tivessem conquistado um título. A vitória sobre o São Caetano por 2 a 0 representou, na visão no grupo, muito mais que a chance de enfrentar o Corinthians na semifinal do Campeonato Paulista. ?Tivemos que colocar o coração acima de tudo. E corremos tranquilamente por 22 jogadores. Todo mundo merece crédito", analisou Marcos. O goleiro só conseguiu deixar o gramado trinta minutos após a partida. Um batalhão de repórteres e cinegrafistas não permitiu que fosse para o vestiário e deixasse o estádio junto com o restante da delegação na hora prevista. Em meio a tanta alegria, não faltou um recado aos que não acreditavam na força do Palmeiras. ?Podem falar o que quiser, mas o time tem condições de chegar muito longe. No entanto, o Corinthians é favorito na semifinal. O Parreira deixou um time bem montado, e o trabalho continua sendo bem feito pelo Geninho. Não falo isso da boca para fora, mas sim dentro da realidade". Magrão preferiu mandar um recado a Adhemar, atacante do São Caetano. ?Ele falou que o Palmeiras iria ter que torcer para o São Caetano na semifinal. Agora quero ver se ele vai torcer para o Corinthians." Adãozinho destacou o espírito de luta. ?Com dois jogadores a menos o time se superou. Vamos pensar no título." A atuação do árbitro Sálvio Spínola Filho também mereceu considerações no vestiário palmeirense. Críticas, ironias e reclamações marcaram as declarações dos jogadores. ?Prefiro não comentar o que o árbitro fez. Se vocês (jornalistas) souberem por que ele me expulsou, por favor me digam. Só posso dizer que ele errou. Apenas entrei um pouco dentro do campo para passar instruções para o Adãozinho", afirmou o técnico Jair Picerni. Claudecir se mostrava mais tranquilo. Fez questão de negar que tenha sido maldoso ao dividir uma bola com o goleiro Sílvio Luís no segundo tempo, lance que resultou em sua expulsão. ?O jogo estava tumultuado e pressionado. Tenho carinho pelo São Caetano e pelo Sílvio, jamais entraria para machucar alguém." O lateral Pedro, que só jogou nesta quarta-feira porque o titular Neném estava suspenso, mostrava-se indignado. ?É muita safadeza o que fizeram comigo. O Palmeiras está sendo sempre prejudicado nos últimos jogos. Alguém tem que fazer alguma coisa."