Para Marcos, Corinthians teve mais coração no clássico SÃO PAULO - O goleiro Marcos não escondeu a decepção pela derrota do Palmeiras no clássico diante do Corinthians, neste domingo. No entanto, ao contrário de alguns de seus companheiros, o ídolo palmeirense viu justiça no resultado de 1 a 0 para o adversário.