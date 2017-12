Para Marcos, Palmeiras é que foi punido A definição da partida contra o Sport para sábado, em Garanhuns, às 20h40 locais (21h40 de Brasília), dividiu opiniões entre os jogadores do Palmeiras e gerou até algumas reações passionais, como a do goleiro Marcos. ?Afinal, quem é que foi punido? O Sport ou o Palmeiras? Quem disse que jogar às 21h40, em um gramado que é um pasto, com iluminação de vaga-lume, é bom??, perguntou o jogador, indignado por achar que o Palmeiras foi o principal prejudicado com a decisão da Confederação Brasileira de Futebol para cumprir a punição do clube pernambucano. Para o volante Adãozinho, nem Palmeiras, nem Sport foram beneficiados pela medida. ?Não tem vantagem para ninguém jogar lá. Foi só para tumultuar e ganhar a vaga no grito?, afirmou o jogador, que, garante, não teme as condições do gramado do estádio Gigante do Agreste. ?Para mim tanto faz. Já joguei na Suíça com 13 graus abaixo de zero e no São Caetano, no começo, quando nem campo a gente tinha.? O também volante Correia, que disputa lugar com Adãozinho para a vaga deixada por Marcinho, suspenso, foi outro a pensar na questão da iluminação. ?Sinceramente, fiquei procurando as torres nas fotos dos jornais?, disse o jogador, que, no entanto, viu algumas vantagens de jogar às 20h40 locais. ?Acho que, neste caso, prevaleceu o bom senso. Jogar às 11 horas da manhã seria muito ruim.? O atacante Vágner Love disse que as imagens que viu do Gigante do Agreste lembram os ?terrões? da época de escola e acredita que as condições do ruins do gramado devem exigir mais dos jogadores. ?Vai fazer a gente pensar rápido. Vamos ter de raciocinar mais em campo?, explicou.