Para Mascherano, Messi "tem uma arrancada demolidora" O volante argentino Javier Mascherano rasgou elogios ao meia-atacante Lionel Messi, afirmando que seu jovem companheiro de seleção é um verdadeiro fenômeno. "Eu não o conhecia pessoalmente, e na verdade pude confirmar tudo o que se dizia dele", disse o jogador do Corinthians. "Ele tem uma arrancada demolidora, e é muito difícil pará-lo. Com a bola, ele é uma maravilha. Não sei se haverá muitos jogadores como ele no mundo", reconheceu. Mascherano disse também que Messi terá "uma grande chance neste Mundial", porque "vai jogar bastante, assim como Carlos Tevez", afirmou o volante, em referência a seu companheiro de Corinthians. "Nenhuma seleção atua com os mesmos jogadores entre a estréia e o último jogo de uma competição, e nisso a Argentina tem vantagens sobre os demais, porque conta com um elenco de grande qualidade". Mascherano foi confirmado pelo técnico José Pekerman como titular para a partida deste sábado, contra a Costa do Marfim, em Hamburgo, na estréia do grupo C, considerado o "grupo da morte".