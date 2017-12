Para Messi, Brasil é o rival a ser batido na Copa América

Companheiro de Ronaldinho Gaúcho e outros jogadores brasileiros no Barcelona, o atacante Lionel Messi disse nesta segunda-feira que o único rival da Argentina na disputa da Copa América será o Brasil. A equipe dirigida pelo treinador Alfio Basile estréia na competição na Venezuela diante dos Estados Unidos, na quinta, pelo Grupo C. "Temos que começar ganhando, estamos tranqüilos e com muita confiança pelo grupo que temos. Por nomes, talvez o Brasil seja a única seleção mais poderosa que a nossa e é sempre o rival a se vencer. Gostaria de uma revanche pelos 3 a 0 da última vez", disse o atleta de 20 anos, lembrando a derrota de seu país no amistoso em Londres, no dia 3 de setembro do ano passado. Messi também analisou as diferenças entre o atual técnico da seleção argentina, Alfio Basile, e José Pekerman, que comandou a Argentina na Copa do Mundo da Alemanha, em 2006. "Basile me deixa jogar mais livre, me pede para atuar pela direita, como no Barcelona, e é mais tranqüilo para mim do que era com o Pekerman", comentou. O jogador elogiou o retorno do volante Juan Sebastián Verón, que ficou muito tempo sem defender a seleção argentina por causa de desavenças com Pekerman. "Ele sempre devolve a bola no pé e tem muita experiência", afirmou Messi, que pretende triunfar algum dia num clube de seu país - ele nunca jogou no futebol argentino e só vestiu a camisa do Barça. "Não pretendo mudar de time. As pessoas me tratam muito bem [na Espanha] e não tenho nenhum problema com a diretoria. Mas, um dia, quero jogar na Argentina e realizar um sonho de criança", disse Messi, que simpatiza com o Newell´s Old Boys, já que nasceu na cidade de Rosário. Além de enfrentar os Estados Unidos, a Argentina ainda pega na primeira fase a Colômbia (no dia 2 de julho) e o Paraguai (no dia 5). Na última edição da Copa América, realizada no Peru em 2004, os "hermanos" foram derrotados na final pelo Brasil nas disputas de pênaltis - no tempo regulamentar, a partida terminou empatada por 2 a 2.