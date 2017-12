Para Moraci, Ronaldo vai melhorar com o decorrer dos jogos O preparador físico da seleção brasileira, Moraci Sant´Anna, afirmou nesta sexta-feira, em Königstein, que o atacante Ronaldo está realmente num nível físico abaixo dos demais companheiros, mas que a tendência é melhorar com a seqüência de partidas da Copa do Mundo. "O Ronaldo está abaixo dos outros, mas isso é natural para quem ficou dois meses sem jogar antes do início da preparação. Espero uma melhora dele já para esse jogo contra a Austrália", disse Moraci. A idéia dos preparadores físicos é deixar o elenco brasileiro em ponto de bala a partir das oitavas-de-final. "O grupo vai atingir sua melhor fase na segunda fase. Mas acredito que o elenco está dentro do estágio planejado", contou Moraci Sant´Anna. Sobre a polêmica de Ronaldo com relação à sua substituição na vitória sobre a Croácia, o preparador físico desmentiu o que a mãe do atacante falou em entrevista à TV Globo. "O Ronaldo saiu porque não estava bem em campo. Não houve problema físico ou médico. Foi opção do Parreira", afirmou.