Para Müller, era óbvio que Ronaldo ia superar sua marca Ex-recordista de gols marcados em Copas do Mundo, Gerd Müller elogiou o atacante Ronaldo, que marcou seu 15.º gol em Mundiais, na vitória do Brasil por 3 a 0 sobre Gana, em Dortmund, pelas oitavas-de-final, e superou nesta terça-feira a marca que pertencia ao alemão. "Ele é o melhor e mais completo atacante da atualidade", disse Müller sobre Ronaldo ao site da Fifa. "Era óbvio que Ronaldo ia bater esta marca, o que não é surpresa alguma". Apesar dos elogios a Ronaldo, Müller ainda considera a marca obtida pelo francês Just Fontaine, que marcou 13 vezes em apenas uma edição da Copa do Mundo - em 1958, na Suécia - como o verdadeiro recordista. "Fontaine é o melhor para mim, mas, embora Ronaldo esteja agora em sua terceira Copa, ele alcançou uma grande façanha. Jogar neste nível durante tanto tempo e estando sempre bem no momento oportuno é incomum hoje e por isto ele é o melhor da atualidade", disse Müller, que marcou gols nas Copas de 70 e 74.