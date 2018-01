Para Muricy, não é hora de chacoalhar os jogadores O técnico Muricy Ramalho evitou criticar o São Paulo após a goleada sofrida diante do São Caetano, por 4 a 1, em pleno Morumbi, que eliminou o time do Paulistão. "Tem hora de dar bronca e de passar a mão na cabeça e não é hora de chacoalhar os jogadores. Temos que nos preparar para o jogo da Libertadores." Na opinião tanto do treinador quanto dos jogadores, o São Caetano soube aproveitar as chances criadas. "Quando eles erraram, a gente não teve a felicidade de aproveitar e marcar. Não dá para tirar o mérito do São Caetano, que ao contrario de nós, conseguiu aproveitaram as nossas falhas e venceram o jogo", comentou o atacante Leandro. "A diferença foi que o São Caetano aproveitou as chances criadas. Não é difícil de explicar uma derrota desta. O terceiro e o quarto gols aconteceram por que nós tomamos o segundo. Nós perdemos um pouco no jogo tentando empatá-lo", explicou Rogério Ceni, que pareceu ter encontrado outro motivo pela derrota. "O ideal é o time jogar a cada quatro dias. É complicado ter um espaço de tempo tão pequeno entre um jogo e outro, contando com viagens e tudo mais. No jogo, o São Caetano teve mais pernas no segundo tempo", disse o camisa 1. "Não me lembro a última vez que o São Paulo tomou quatro gols em um jogo. O maior problema foi que o time não conseguiu fazê-los." Contrariando o capitão Rogério, Muricy não creditou a eliminação no Paulista ao cansaço pelo jogo de quinta-feira, contra o Alianza Lima, pela Libertadores. "O São Paulo não sentiu o desgaste da viagem [até o Peru] e correu bastante até o final do jogo." A derrota deste sábado tem que ser esquecida, este é o lema no São Paulo, que se prepara para enfrentar o Audax Italiano, do Chile, pela Libertadores, na quarta-feira. "A derrota não pode nem refletir. É claro que depois do jogo a gente fica chateado, mas não podemos deixar esta tristeza pela eliminação no Paulistão afetar o desempenho do time na Libertadores", disse o meia Hugo. "Todo mundo aqui tem uma certa responsabilidade pela eliminação e temos que estar unidos. Esta união será colocada a prova na quarta-feira, quando vamos buscar a reabilitação", comentou Leandro. Rogério Ceni elogiou a torcida e convocou o torcedor para o jogo pela Libertadores. "O torcedor do São Paulo mostrou que confia no time e que nós podemos contar com eles para a partida contra o Audax, que é o jogo que nos importa agora. Vamos ter uma partida difícil e precisaremos deste apoio."