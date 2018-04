Para Muricy, regularidade deve ser a receita do Santos no Brasileirão

SANTOS - Com a experiência de quem já ganhou o título quatro vezes na carreira - são três pelo São Paulo (em 2006, 2007 e 2008) e uma pelo Fluminense (2010) -, o técnico Muricy Ramalho sabe o caminho para que o Santos seja campeão do Brasileirão. Segundo ele, é preciso ter regularidade e também não pode vacilar no começo, porque, depois, fica difícil recuperar.

"É um campeonato difícil de ganhar, pois sempre começa com 10 favoritos. Esse negócio de que vai recuperar no fim não é correto, pois o início é muito importante", disse Muricy, ressaltando que a edição deste ano tem uma característica especial, pois o Brasileirão vai parar por um mês, após a quinta rodada, por causa da Copa das Confederações.

"Começo de campeonato para todo mundo é complicado e a única coisa que sabemos é que, infelizmente, daremos uma parada. O Brasileiro é muito longo e, com essa parada, esfria muito", afirmou Muricy, lembrando que o Santos estreia no domingo, diante do Flamengo, no Estádio Nacional de Brasília. "É um grande time e tem uma grande camisa. É sempre complicado."