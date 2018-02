Para Mustafá, bastam 2 ou 3 reforços Mais dois ou três reforços serão suficientes para que o Palmeiras tenha um bom desempenho no restante do ano. A opinião é do presidente do clube, Mustafá Contursi, que declarou, nesta sexta-feira à Agência Estado, estar irritadíssimo com a imprensa e com parte da torcida, que criticaram o time na derrota para o Corinthians por 4 a 2, no sábado. "Foi desonesto criticar o Palmeiras do jeito que criticaram na derrota para o Corinthians. Enfrentamos uma equipe organizada e estávamos com sete desfalques", afirmou. "Alguns torcedores estão querendo se aproveitar da situação para fazer política." O dirigente não quis analisar o elenco, mas não acha que é tão ruim quanto as pessoas comentam. Acredita, por isso, que mais dois ou três atletas podem tornar a equipe bastante competitiva, embora o técnico Jair Picerni tenha falado em pelo menos quatro ou cinco nomes. De acordo com Mustafá, o clube está de "braços abertos" para receber Edmundo, que vem dizendo, nas últimas semanas, ter o desejo de retornar ao Palestra Itália. Contanto que aceite receber bem menos do que pediu no fim do ano - R$ 230 mil. E que tal tentar a contratação do atacante França, que quer voltar ao Brasil? "Nenhum clube brasileiro tem condições de pagar seu salário (cerca de US$ 125 mil líquidos)", revelou o presidente, deixando claro que não vai fazer grandes investimentos. Mustafá ainda não "jogou a toalha" e espera ver seu time na Série A do Campeonato Brasileiro de 2003. "Quero sempre ver meu time na primeira divisão", disse. Admite, porém, disputar a Série B, caso não consiga reverter a situação no tapetão.