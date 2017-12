Para não perder jogo da Copa, chinês salva TV de incêndio Um chinês de Pequim salvou seu aparelho de televisão de um incêndio em sua casa no momento em que assistia à partida entre Espanha e França, na última terça-feira, pelas oitavas-de-final da Copa do Mundo da Alemanha. Assim que escutou os vizinhos gritando "fogo", por volta das 3 horas da madrugada, no horário local, a mulher do chinês saiu às pressas para a rua com o filho dos dois nos braços. O marido, no entanto, optou por salvar a televisão e, na já na rua, tratou de procurar uma tomada para ligar o aparelho e continuar assistindo ao jogo. Outro caso curioso ocorreu na província de Cantão, no sul da China. A polícia local liberou um ladrão que havia sido preso em flagrante após roubar um celular. O dono do aparelho não quis ir à delegacia prestar queixa contra o preso porque alegou que perderia uma partida da Copa. Por causa do fuso horário de seis horas, as partidas realizadas à noite na Alemanha acontecem durante a madrugada chinesa, o que tem provocado vários casos curiosos, como o do homem que amarrou sua mulher que o proibia de ver os jogos ou os quebra-quebras provocados por estudantes universitários em protesto contra o desligamento da energia elétrica nos alojamentos durante a madrugada.