Para Nelsinho, empate foi péssimo O empate de 1 a 1 com o Vélez Sarsfield, da Argentina, hoje à tarde no Morumbi, pela Mercosul, foi considerado um péssimo resultado para o técnico Nelsinho Baptista. Ele contava com uma vitória do São Paulo no Morumbi, já que, das três próximas partidas, duas serão fora de casa, contra o Peñarol e o próprio Vélez Sarsfield. "Foi um resultado que não estava em nossos planos, ainda mais com o Vélez sendo o último colocado do grupo", lamentou. Nelsinho atribuiu o resultado à retranca da equipe argentina. Mas não escondeu que o São Paulo esteve muito descoordenado. "Insistimos pelo meio e faltou movimentação ofensiva", admitiu. Segundo o treinador, o adversário não deu espaços para que os são-paulinos jogassem em velocidade. "O Vélez não veio para jogar. Chutava a bola para frente no intuito apenas de aliviar a defesa", reclamou.