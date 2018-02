Para Nelsinho, Ponte tem chance de chegar às semifinais Depois de conseguir três vitórias consecutivas no Campeonato Paulista, a Ponte preta sonha até em chegar às semifinais. Este otimismo é traduzido nas palavras do técnico Nelsinho Baptista, que vê potencial para que o time mantenha a boa produção nas últimas rodadas da primeira fase. ?Estamos em oitavo lugar a apenas quatro pontos do último time que estaria classificado neste momento [Noroeste, com 24 pontos]?, justifica Nelsinho. Mas ele já avisou que as vitórias sobre Santo André Ituano e América devem ser deixadas para trás. A semana será voltada para o compromisso com o São Paulo, sábado à tarde, no Morumbi, pela 14.ª rodada. O atacante Roger, que tem vínculo com o são Paulo, não será usado para atender um acordo contratual entre os dois clubes. Em compensação, Finazzi, artilheiro do time, com sete gols, volta de suspensão automática. O meia Heverton, com uma contratura muscular na coxa direita, passou a ser dúvida, mas Castor, que tem entrado bem nos últimos jogos, está pronto para ocupar uma vaga no meio-campo.