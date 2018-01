Para Ney Franco, Bota é o melhor adversário para o Fla Para o técnico Ney Franco, enfrentar o Botafogo na final do Estadual do Rio será melhor para o Flamengo. Afinal, se o adversário fosse a Cabofriense, que foi vice-campeão da Taça Rio, todo o favoritismo na decisão seria dos flamenguistas. ?No confronto entre duas equipes de tradição, as duas entram na final com a mesma responsabilidade. Em contrapartida, quando se enfrenta um time de menor tradição, você é obrigado a trabalhar a semana toda com a responsabilidade de ser o favorito?, disse o técnico do Flamengo. Para a partida de domingo, que abre a decisão do título do Campeonato Carioca, Ney Franco comemora o fato de não ter problemas para escalar o time do Flamengo. Assim, a sua principal preocupação será a de armar um esquema para conter o ataque do Botafogo, considerado o melhor da competição até agora. Ney Franco não poupou elogios ao Botafogo, mas não demonstrou receio por enfrentar um rival embalado pela conquista da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. Ele destacou que o Flamengo também está em um bom momento, pela fase que atravessa na disputa da Libertadores. ?Não podemos desprezar os números do Botafogo, que tem uma equipe bem trabalhada técnica e fisicamente. Além de bons jogadores?, afirmou o técnico do Flamengo. ?Vai ser um confronto equilibrado, porque os dois times têm condições de vencer.?