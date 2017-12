Para o atacante australiano Viduka, o Brasil é vulnerável O atacante australiano Mark Viduka disse, nesta sexta-feira, que a magra vitória por 1 a 0 diante da Croácia mostrou que o Brasil é vulnerável. "Achei que a Croácia poderia ter saído do jogo com um resultado melhor, porque foi a melhor equipe em campo", opinou. Perguntado se a Austrália poderia superar a defesa brasileira, o atacante foi ousado: "Não sei o que esperar do jogo de domingo. Mas sei que eles não são super-heróis e nem nada parecido; são pessoas comuns e, então, por que não?" Viduka reconheceu, contudo, que a equipe está preocupada com os quatro jogadores que receberam cartões amarelos na partida em que venceram o Japão por 3 a 1. "Isso nos incomoda um pouco, porque queremos conservar todos os jogadores disponíveis para cada jogo. Vamos esperar para ver como Guus Hiddink (o técnico) vai reorganizar o time".