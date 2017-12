Para o Avaí, será o jogo mais difícil Mais do que o dever de casa, a partida deste sábado, às 16 horas, diante do Brasiliense representa, para o Avaí, um confronto direto por uma vaga na Série A de 2005. Será o primeiro de dois jogos seguidos da equipe catarinense contra o mesmo adversário no quadrangular final do Campeonato Brasileiro da Série B, já que voltam a se enfrentar no próximo fim de semana, em Brasília. O time catarinense apresenta-se com a obrigação de vitória. A proposta é justificar, perante sua torcida, o tropeço na primeira partida das finais, quando empatou com o Fortaleza em seu estádio. "O segredo do sucesso numa partida como esta é ser melhor que o adversário. Em casa todo esforço será válido numa partida que será a mais difícil do Campeonato", salienta o atacante Evando, artilheiro da equipe com oito gols. O técnico Roberto Cavalo fechou a semana de treinamentos sem definir, oficialmente, seu time. O zagueiro Júlio César, com uma contusão no joelho, deve ser substituído por Jardel. Já as vagas de Badé e Juliano, suspensos, serão supridas por Luizinho Neto na lateral-esquerda e Bidu no meio-de-campo, respectivamente.