Para o Deportivo Cali, juiz ajudou o Corinthians O Corinthians foi favorecido pela arbitragem. A frase, que foi repetida à exaustão nas rodadas finais do Campeonato Brasileiro também foi ouvida na quarta-feira em Cali, após a vitória do time brasileiro sobre o Deportivo local. Jogadores, dirigentes e jornais colombianos reclamaram da atuação do árbitro argentino Horacio Elizondo. ?A falta de Rivas contra Tevez não era para expulsão. Elizondo se precipitou e, depois, não marcou um pênalti para nós. Carrillo foi derrubado dentro da área. Merecíamos o empate?, disse. O jornal El Pais, um dos maiores da Colômbia, até concordou que o Corinthians foi melhor em campo, mas também criticaram Elizondo. ?A genialidade de Ricardinho foi suficiente para o Corinthians levar os três pontos, mas dois erros do árbitro ? a expulsão de Rivas e o pênalti em Carrillo no último minuto ? também conspiraram para o Deportivo sair de campo com as mãos vazias?, dizia o texto do jornal.