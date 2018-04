Para Wagner, Flu tem que surpreender Fla de Cristóvão Borges

Há pouco mais de um mês, Cristóvão Borges comandava o Fluminense. Neste domingo, entretanto, ele estará defendendo o rival Flamengo e superar os conhecimentos do ex-técnico será um desafio para o time tricolor, segundo o meia Wagner. O clássico está marcado para o estádio do Maracanã, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

"Ele nos conhece bem, sabe todas as características, mas também sabemos o que ele vai pedir ao time dele", considerou Wagner, após o treino desta quinta-feira. "É um jogo de xadrez. Amizade à parte, quem fizer o movimento certo vai vencer. Acredito em um clássico pegado".

Em sua segunda partida no comando do Fluminense, o técnico Enderson Moreira deve manter a formação utilizada no jogo contra o Corinthians. Ele conduziu um treino tático no qual a única novidade foi a entrada do zagueiro Henrique no lugar de Antônio Carlos, que foi poupado. Porém, o jogador não deve ter problemas para a rodada do fim de semana.

O time titular foi formado por: Diego Cavalieri; Renato, Gum, Henrique e Giovanni; Edson, Jean, Wagner, Vinícius e Gerson; Fred. O Fluminense ocupa a 12.ª colocação, com quatro pontos.