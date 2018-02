Para o português Figo, Copa do Mundo será dos 3 Ronaldos O jogador português Luis Figo declarou, nesta quarta-feira, que os grandes destaque da Copa do Mundo da Alemanha serão os "três Ronaldos". Os brasileiros Ronaldinho Gaúcho e Ronaldo e o português Cristiano Ronaldo. "Acredito que Cristiano Ronaldo brilhará pois é um grande jogador. O brasileiro Ronaldo sempre se destaca em grandes torneios. Já Ronaldinho Gaúcho está atravessando uma fase fantástica em sua carreira", declarou Figo ao jornal português Record. Portugal está no Grupo D da Copa do Mundo, ao lado de México, Angola e Irã. Já o Brasil está no Grupo F, junto de Croácia, Japão e Austrália.