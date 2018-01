Para o São Caetano, todo jogo é decisivo O São Caetano enfrenta o Vitória neste domingo, às 16 horas, no Estádio Barradão, em Salvador, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro com o pensamento na seqüência da competição. Logo após o confronto com os baianos o time do ABC Paulista terá que enfrentar dois adversários diretos na briga pelas vagas à Taça Libertadores do próximo ano: Coritiba e São Paulo. "Temos que manter um percentual de aproveitamento nesses jogos de mais ou menos 60% a 70%. Cada jogo tem um caráter decisivo e se torna mais importante quando se joga contra equipes que estão bem situadas na tabela de classificação. Agora vamos pensar no Vitória, nosso próximo adversário", disse o técnico Tite. A equipe do São Caetano embarca no sábado à tarde para Salvador com duas dúvidas. Sem poder contar com o zagueiro Dininho e o atacante Adhemar, suspensos, Tite deve confirmar as entradas de Thiago e Somália. Acostumado a substituir os três zagueiros titulares do São Caetano, o jovem Thiago espera se firmar de vez na defesa azul. "O (técnico) Tite parece ser muito justo e está sempre observando os jogadores. Eu sei que no momento não sou titular, mas espero dar conta do recado e me firmar no time", disse o zagueiro. No ataque o treinador deve confirmar Somália no lugar de Adhemar.