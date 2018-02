Para o São Paulo, a guerra já começou O São Paulo embarcou rumo à Colômbia, hoje, preparado para uma guerra. Na opinião dos são-paulinos, a batalha já começou. De acordo com o técnico Cuca e o auxiliar Milton Cruz, a diretoria do Once Caldas está fazendo questão de dificultar o trabalho do clube brasileiro. O elenco, que chega no fim da noite desta segunda-feira a Pereira, não encontrou campo para treinar em Manizales e, por isso, só viajará para o local do jogo momentos antes de seu início, quarta. O fato de o São Paulo ter exibido uma bandeira do Japão, com a frase "rumo a Tóquio", na quarta-feira, no Morumbi, antes do primeiro confronto, irritou os colombianos, que estariam fazendo represália em seu país. O site oficial da agremiação de Manizales destaca que o "São Paulo foi castigado pela arrogância". E ressalta que o Once Caldas foi menosprezado pelos brasileiros. "A bandeira do Japão serviu de motivação para eles", reconheceu Cuca. Ficando em Pereira, os são-paulinos vão fugir da pressão que cerca a partida e dificilmente serão incomodados pelos torcedores que vão lotar o Estádio Palogrande. Os cerca de 40 mil ingressos à disposição do público já foram vendidos. O treinador são-paulino afirmou ter apenas uma dúvida para escalar a equipe: Fábio Santos ou Diego Lugano. Embora o lateral tenha ido bem contra o Grêmio, Cuca estuda colocar o zagueiro uruguaio para pôr em prática o 3-5-2, como fez contra o Deportivo Táchira na Venezuela. Fabão recuperou-se de dores no joelho esquerdo e tem presença confirmada. A preocupação da comissão técnica passou a ser Luís Fabiano. Principal jogador do time e artilheiro da Libertadores, Luís Fabiano, com dores na coxa esquerda, foi poupado do treino de hoje e voltará a repousar amanhã, mas deve entrar em campo. Cuca convocou, hoje, reunião com o grupo, para acabar com alguns problemas envolvendo atletas. No sábado, Fábio Simplício deixou o jogo contra o Grêmio reclamando por ter sido substituído, Grafite protestou contra a torcida, que o vaiou, e Luís Fabiano criticou a atuação de alguns de seus companheiros no segundo tempo. O técnico são-paulino minimizou esses incidentes, mas fez questão de dizer que não vai admitir jogador descontente no elenco.