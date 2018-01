Para o técnico Púa, vencer é um sonho Ele tem 48 anos, é gordo e não pára de suar, mesmo no cruel frio de sete graus que castiga Punta del Leste. E o olhar denuncia a vontade de conseguir a afirmação definitiva como técnico. Depois de cinco anos trabalhando com as seleções de base do Uruguai, conseguindo até um inédito vice-campeonato mundial juvenil, Victor Púa herdou a Celeste Olímpica do problemático argentino Daniel Passarella. E quer ser respeitado. Para isso, o primeiro grande passo é vencer hoje o Brasil. O treinador falou com exclusividade ao JT do sonho de vencer o "melhor time do mundo" no estádio Centenário. Jornal da Tarde - O Uruguai tem mesmo condições de vencer o Brasil? Victor Púa - Tem. Mesmo com todos os problemas que tive para montar o time durante a semana, estou muito empolgado com essa possibilidade. Sinceramente, a entrada de Luiz Felipe Scolari como treinador me complica um pouco mais uma partida que já seria terrível. Scolari tem uma maneira de animar a equipe que me lembra o que fazemos no Uruguai. E o Brasil, mesmo com dificuldades, sempre merece ser chamado de melhor time no mundo. Só que desta vez irão encontrar um Uruguai mais do que preparado. A partida significa a decisão da vaga para o Uruguai? Se perder a situação ficará terrível. Vou colocar assim: ela é fundamental, não vital. Pela tabela de classificação, precisamos da vitória. Mas matematicamente as nossas chances diminuiriam demais. Então nos resta nem pensar em outro resultado que não seja a vitória. O senhor já disse que gosta de uma equipe competitiva e que entre em campo "trincando os dentes" de tanta vontade de vencer. Luiz Felipe também. Então poderemos esperar um festival de pontapés? Não senhor. Os dois times são formados por atletas profissionais, não bandidos. Todos tentarão ganhar a partida mas não à base da violência. A marcação será forte. Forte, não, fortíssima. Só que leal. Será uma partida nervosa, isso sim. Mas não desleal. Tanto que levarei essa comparação como elogio. O senhor não fica envergonhado, como desportista, pelo fato de o Uruguai não ter conseguido se classificar para as duas últimas Copas do Mundo? Envergonhado, não. Frustado. Percebi a luta dos ex-treinadores para levar o Uruguai até o Mundial. Eu não quero e nem vou passar por esse tipo de sensação. Acredito no meu trabalho e não iremos enfrentar outra vez esse tipo de sentimento. Como fica essa dependência da equipe uruguaia do Recoba? Não existe dependência. O Recoba é um ótimo jogador e não tem como deixá-lo de fora da equipe. Mas consegui ter um time que não depende desse ou daquele jogador. Privilegio a força do conjunto. Isso para mim não tem preço. O senhor não irá colocar a equipe uruguaia no 3-5-2 porque a tradição não permite? Isso é uma bobagem que já ouvi e acho ridículo. A formação tática não tem nada a ver com tradição. Não quero ficar preso a um esquema de quatro defensores, quatro no meio-de-campo e dois atacantes. Nada disso, monto a melhor estratégia possível, sem levar em consideração a tradição. No meu modo de pensar, o que faz com que o Uruguai não jogue com um linha de três zagueiros é a pura falta de tempo. Nós nunca treinamos dessa maneira.